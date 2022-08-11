Хабар за непритягнення до адмінвідповідальності – судитимуть інспектора Одеської митниці

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора одного з управлінь Одеської митниці за фактом вимагання та одержання 2600 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що митник вимагав від громадянина щомісячну плату за непритягнення до адміністративної відповідальності за нібито вчинені ним правопорушення під час пересилання та отримання цигарок у поштових відділеннях м. Одеси.

Правоохоронці затримали співробітника митниці «на гарячому» під час одержання чергової частини хабара.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури