До 6 років ув’язнення засудили чоловіка, який нетверезим викрав автомобіль у свого родича

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області виніс вирок неодноразово раніше судимому зловмиснику, який відбуваючи умовне покарання вчергове вчинив злочин.

Нагадаємо під час конфлікту між двома знайомими, обвинувачений із шухляди власника авто викрав ключі від легковика, завів транспортний засіб, вибив ворота потерпілого й одразу ж в’їхав у паркан його сусіда, а після вчиненого злочину з місця події втік.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Хмільницького районного відділу поліції розшукали фігуранта, який зізнався у скоєному.

На підставі зібраних слідством доказів, суд першої інстанції визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області