До 7 років в’язниці: в Україні посилили покарання для розкрадачів гумдопомоги

Кому війна, а кому мати рідна. На жаль, цей вислів не втратив актуальності й нині. Адже знаходяться ті, хто бажає збагатитись на горі інших.

Аби запобігти подібним випадкам, ВРУ було внесено зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану для отримання прибутку.

Зокрема, законом встановлюється, що використання під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у значному розмірі не за цільовим призначенням, а саме задля отримання прибутку або власного збагачення, — карається позбавленням волі строком від 3 до 7 років з конфіскацією майна або без такої.

За повторне вчинення такого злочину або якщо закон порушує за попередньою змовою група осіб, службова особа з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, — тоді їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Також їм не можна обіймати певні посади або займатися визначеними видами діяльності строком до 3 років.

До слова, цей закон вже підписано президентом, тож він чинний. // Ірина ПОЛІЩУК, «ФАКТИ»