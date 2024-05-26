Поліція встановлює обставини смерті двох чоловіків від вибуху в Полтавському районі

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 25 травня близько 07:20 звернувся мешканець одного з сіл Полтавської громади. Заявник повідомив, що виявив у приватному будинку села Келебердівка Полтавського району двох чоловіків без ознак життя. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши інформацію про смерть двох людей, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особи померлих.

Ними виявилися місцеві мешканці, яким 28 та 30 років. Обоє мали тілесні ушкодження. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські також встановили, що стіни та стеля кімнати мають пошкодження, характерні для вибуху боєприпасу. Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)