До 7 років засуджено закарпатця, який вчинив замах на вбивство співмешканки

Жителя с. Підвиноградів засуджено до 7 років ув’язнення. Його обвинувачують у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік під час сварки зі своєю співмешканкою наніс їй кілька ударів кухонним ножем в обличчя, ліве плече та область серця. Інцидент вчасно помітили сусіди, тож завершити злочинний задум закарпатцеві не вдалося.

Подія трапилася у вересні 2020 року. Тоді ж слідчий суддя обрав особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Судом ухвалено, що він залишатиметься без змін і до вступу вироку в законну силу.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України), повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн