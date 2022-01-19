Створення злочинної організації та наркобізнес за ґратами – на Рівненщині правоохоронці викрили 8 осіб

За процесуального керівництва обласної прокуратури в одній з установ виконання покарань Рівненщини припинено діяльність міжрегіональної злочинної організації, учасники якої налагодили наркобізнес за ґратами (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ч. 5 ст. 255 КК України).

За даними слідства, уродженець Донеччини, який за останні 20 років має 4 судимості, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких умисних злочинів, відбуваючи покарання в одній з виправних установ Рівненщини, завдяки набутому авторитету серед засуджених отримав статус так званого «смотрящого». Використовуючи свій вплив у кримінальному середовищі, у квітні 2021 року він створив злочинну організацію, до якої залучив ще двох «смотрящих» нижчого рівня. А ті завербували як виконавців ще двох засуджених, які займалися розповсюдженням заборонених речовин на території закладу, та трьох своїх знайомих за межами установи, які відповідали за постачання наркотиків та психотропів.

Заборонені речовини потрапляли в колонію з Волині та Донеччини через поштовий сервіс або шляхом безпосереднього перекидання їх через технічні споруди охорони і безпеки закладу. Прибуток від наркобізнесу спрямовували на поповнення «общака».

Під час обшуків у камерах одних фігурантів та за місцями проживання інших правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби, чорнові записи, які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, а також мобільні телефони та банківські картки.

Наразі учасникам організації повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора