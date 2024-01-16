На Львівщині сімейна пара торгувала у мережі «посвідченнями водія»

Зловмисників викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Яворівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 27-річний чоловік та його 24-річна дружина, мешканці одного з сіл Яворівського району, розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія.

Однак, після того як потерпілі перераховували кошти, підозрювані на зв’язок з ними більше не виходили. До того ж зловмисники, аби приховати походження коштів, отриманих злочинним шляхом, користувалися банківською карткою, яка була відкрита на ім’я іншої особи. А вже з неї перераховували гроші на власні рахунки.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (Шахрайство) та ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області