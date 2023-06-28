СБУ затримала колишнього «регіонала», який наводив російські «Гради» на прикордонні райони Сумщини

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Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію в Сумській області. Під час оперативних заходів затримано «розконсервованого» агента фсб, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України.

Отриману інформацію він передавав агресору для коригування ворожих обстрілів українських військ, у тому числі з російських реактивних систем залпового вогню «Град».

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За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній місцевий «функціонер» забороненої «Партії регіонів».

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Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу фсб.

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У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до росії, де зустрічався з родичами.

Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від фсб завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в «режим очікування».

Після 24 лютого 2022 року на російського агента дистанційно вийшов його «куратор» з фсб і запросив розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони у прикордонних районах області.

Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому» під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби.

Для передачі розвідданих до фсб він використовував декілька месенджерів, у яких одразу видаляв повідомлення після «сеансу зв’язку» з окупантами.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

  • російський паспорт і трудову книжку;
  • партійний квиток забороненої в Україні «Партії регіонів»;
  • прокремлівську символіку;
  • мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які використовував для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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