Cудитимуть жителя Тернопільщини, який побив, а потім задушив знайомого

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженця Тернопільщини, обвинуваченого в умисному протиправному заподіянні смерті своєму знайомому (ч. 1 ст. 115 КК України).

За версією слідства, 2 вересня 2021 року уродженець одного із сіл Тернопільщини, під час конфлікту зі своїм знайомим по вул. Київській в обласному центрі завдав йому кілька ударів кулаками у різні частини тіла.

Зрозумівши, що жертва вже не в змозі чинити йому опір, нападник умисно стиснув шию чоловіка, перекривши дихальні шляхи, позбавивши можливості дихати самостійно, внаслідок чого настала смерть потерпілого.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції. Обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури