До 8,5 років засуджено експрокурорку-зрадницю з окупованого Алчевська

За матеріалами спецслужби колишню співробітницю прокуратури, яка зрадила присязі і перейшла на бік окупантів, засуджено до 8,5 років. Вирок набув чинності.

Слідчі СБУ встановили, що керівну посаду жінка отримала від бойовиків у 2015 році.

І обіймаючи її, вона за вказівками ватажків «ЛРН» контролювала перереєстрацію захоплених підприємств, стягнення з них податків, санкціонувала незаконні затримання та арешти громадян України.

У 2017 році зловмисницю було оголошено у загальнодержавний розшук.

Термін покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженої.

Служба безпеки України