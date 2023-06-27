До 8 років позбавлення волі загрожує злодію, який крав рослини з ландшафтного озеленення
За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який вчинив ряд крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Слідством встановлено, що 34-річний черкащанин вчинив декілька крадіжок рослин туї та ялівця, які росли на прибудинкових територіях, територіях підприємств та ОСББ в м. Черкаси.
У подальшому чоловік висаджував рослини на власному подвір’ї з метою продажу.
Такі дії правопорушника викликали масове обурення місцевих жителів.
У ході досудового розслідування частину зелених насаджень було вилучено та повернуто власникам.
У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратури