До 8 років позбавлення волі загрожує злодію, який крав рослини з ландшафтного озеленення

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який вчинив ряд крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Слідством встановлено, що 34-річний черкащанин вчинив декілька крадіжок рослин туї та ялівця, які росли на прибудинкових територіях, територіях підприємств та ОСББ в м. Черкаси.

У подальшому чоловік висаджував рослини на власному подвір’ї з метою продажу.

Такі дії правопорушника викликали масове обурення місцевих жителів.

У ході досудового розслідування частину зелених насаджень було вилучено та повернуто власникам.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури