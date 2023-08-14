До 8 років позбавлення волі засуджено грабіжника з Черкас

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури засуджено черкащанина за вчинення грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Прокурор у суді довів, що 38-річний житель м. Черкаси, будучи раніше судимим за корисливі злочини, діючи в умовах воєнного стану, відкрито заволодів мобільним телефоном та банківськими картками 66-річного чоловіка, підібравши їх з землі, які потерпілий випустив з рук під час конфлікту з іншою особою.

Після чого зловмисник з указаним майном зник з місця вчинення злочину, завдавши потерпілому шкоди на загальну суму 5350 гривень.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури