В Харькове уголовник избил и изнасиловал таксистку

Подозреваемый, 35-летний рецидивист, задержан.

В Харькове полиция задержала местного жителя, который подозревается в изнасиловании 46-летней харьковчанки, водителя такси. Об этом сообщает департамент уголовного розыска Национальной полиции.

28 января таксистка сообщила полиции, что неизвестный попросил ее изменить маршрут, потребовал вступить с ней в половую связь, а после отказа – избил и изнасиловал. После чего ушел.

Сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Харьковской области подозреваемый был задержан. // МГ Объектив