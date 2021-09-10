До 8 років позбавлення волі засуджено жителя Бердичева за державну зраду

За підтримання публічного обвинувачення Житомирською обласною прокуратурою вироком Бердичівського міськрайонного суду місцевого жителя визнано винним у державній зраді. Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що засуджений через мережу Інтернет налагодив контакт із представником ФСБ Росії та вступив з ним у змову. З січня по квітень 2021 року він отримував та виконував завдання, що завдають шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Зокрема, фотографував військові об’єкти, територію полігону, будівлі, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень, входи і виходи приміщень, у тому числі аварійні і пожежні, гуртожитки, у яких проживають військовослужбовці, а також збирав приватну інформацію про їх сім’ї.

Ці матеріали він передавав через Інтернет, а гроші за кожне виконане завдання отримував на банківську картку. За особливі старання був запрошений до Росії для проходження спецпідготовки. З часу затримання і дотепер громадянин перебуває під вартою.

Протиправну діяльність викрито у квітні 2021 року прокуратурою спільно зі слідчими органів безпеки області та співробітниками підрозділу контррозвідки Управління СБУ в області.

При призначенні покарання судом враховано щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, молодий вік та інші обставини, які пом’якшують покарання.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури