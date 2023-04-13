До 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зарізав 70-річного знайомого

За публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд ухвалив вирок 32-річному громадянину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що мешканець столиці 7 вересня 2021 року розпивав спиртні напої спільно з 70-річним чоловіком у с. Підгірці Обухівського району.

Під час застілля між чоловіками стався конфлікт, в ході якого засуджений наніс ножове поранення власнику будинку в область грудної клітини від якого останній помер на місці події.

До набрання вироком законної сили громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура