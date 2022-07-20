До 9 років позбавлення волі засуджено винуватця ДТП, в якій загинуло двоє громадян та ще один постраждав

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Прокурори у суді довели, що водій автомобіля марки «ВАЗ 2108», рухаючись по автодорозі «м. Біла Церква – смт Володарка» під час повороту на другорядну дорогу не надав перевагу автомобілю «ВАЗ 21099», що рухався зустрічною смугою. У результаті чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів.

Несумісні із життям травми отримали двоє пасажирів «ВАЗ 2108», водій другого автомобіля отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Судом прийнято рішення про стягнення з чоловіка на користь потерпілих 335 тис грн моральної та матеріальної шкоди.

Київська обласна прокуратура