До 9 років позбавлення волі засуджено винуватця ДТП, в якій загинуло двоє громадян та ще один постраждав

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Прокурори у суді довели, що водій автомобіля марки «ВАЗ 2108», рухаючись по автодорозі «м. Біла Церква – смт Володарка» під час повороту на другорядну дорогу не надав перевагу автомобілю «ВАЗ 21099», що рухався зустрічною смугою. У результаті чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів.

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Несумісні із життям травми отримали двоє пасажирів «ВАЗ 2108», водій другого автомобіля отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Судом прийнято рішення про стягнення з чоловіка на користь потерпілих 335 тис грн моральної та матеріальної шкоди.

Київська обласна прокуратура

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