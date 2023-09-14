До 9 років ув’язнення засуджено «клофелінщика», жертвами якого стали четверо людей

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 52-річному уродженцю м. Кременчук за обвинуваченням у розбійному нападі та крадіжках в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений у вечірній час знайомився на вулиці з потерпілими та пропонував підвезти додому на власному автомобілі.

Втершись людям в довіру, чоловік схиляв їх до спільного вживання алкоголю. Надалі обвинувачений підсипав у напої потерпілим невстановлену речовину, від якої останні втрачали свідомість. Після цього, користуючись їх безпорадним станом, відбирав у них цінні речі, зокрема грошові кошти та ювелірні вироби. Вчинивши злочин, зловмисник ретельно приховував сліди противних дій та знищував докази.

Одного з потерпілих обвинувачений завіз у лісосмугу, де залишив у непритомному стані. Чоловік отримав обмороження кінцівок та став інвалідом.

Усього жертвами чоловіка стали четверо киян. Протиправними діями останнього потерпілим завдано збитків на суму майже 2 млн грн.

У суді обвинувачений свою провину не визнав.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

До набуття вироком законної сили обвинувачений знаходитиметься під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Голосіївським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура