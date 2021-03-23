До 9 років засуджено чоловіка за замах на вбивство дружини

За підтримання публічного обвинувачення Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у вересні 2019 приблизно о 06:50 години, чоловік знаходячись за своїм місцем мешкання під час сварки з дружиною, на ґрунті ревнощів, спричинив останній тілесні ушкодження.

Після цього, продовжуючи свої дії схопив її обома руками та силою виштовхнув у відчинене вікно. Потерпіла впала з четвертого поверху на неасфальтну ділянку місцевості.

Смерть потерпілої не настала, оскільки її вчасно було госпіталізовано бригадою швидкої допомоги. За результатом лікування потерпіла отримала першу групу інвалідності.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 18.02.2021 особу визнано винною за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Довідково:

Вирок суду на даний час не набув чинності, оскільки оскаржений обвинуваченим та прокурором.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури