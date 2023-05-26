До АРМА передано пасажирський літак, яким володів колаборант

Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства України з питань виявлення активів пасажирський літак АН-140-100, що належав директору підприємства цивільної авіації, який підозрюється у колабораціонізмі.

Після повномасштабного вторгнення рф директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора.

Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому він розраховував, що «руській мір» пошириться на всі південні та східні області нашої країни. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території.

Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території рф.

У вересні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував пасажирський літак АН-140-100.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР