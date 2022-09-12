До АРМА передано понад ₴60 млн. осіб, які організували протиправний механізм переказу грошей з тимчасово окупованої АР Крим

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані грошові кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн. Кошти були вилучені під час обшуків в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим.

За даними слідства, організатори схеми – група осіб з Києва та АР Крим використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч. 2 ст. 200 КК України).

Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності.

Заходи з викриття здійснювали прокурори, спільно зі співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та слідчими слідчого управління Головного управління СБУ в АР Крим.

Офіс Генерального прокурора