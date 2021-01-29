До п’яти років за ґратами «світить» вінницькому податківцю через службову недбалість

Експрацівника ДФС Вінниччини судитимуть через несумлінне виконання своїх посадових обов’язків, зо завдало чималих збитків

Хмельницькі ДБРівці направили до суду обвинувальний акт відносно колишнього головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Вінницькій області, передає Depo.Хмельницький з посиланням на пресслужбу ТУ ДБР в місті Хмельницькому.

Слідством встановлено, що у листопаді 2018 року працівник фіскальної служби під час здійснення документальної позапланової перевірки фізичної особи-підприємця не виклав у акті перевірки численні порушення податкового, валютного та іншого законодавства. Внаслідок цього до державного бюджету було не дораховано кошти у сумі понад 440 тис. грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

29 жовтня 2020 року посадовцю повідомлено про підозру – він обвинувачується у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому, процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ у Вінницькій області.