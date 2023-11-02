До суду зі зброєю: що несли до судів Харківщини відвідувачі у жовтні

У жовтні, співробітниками територіального управління Служби судової охорони у Харківській області було виявлено та недопущено до пронесення 5022 предмети, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей. Зокрема, було виявлено більше зброї та ножів.

Найбільше заборонених предметів відвідувачі судових установ Харкова намагалися взяти з собою до Дзержинського, Московського та Київського районних судів.

Так, під час поверхневої перевірки було виявлено: вогнепальна зброя – 135 од., пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 142 од., патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 3548 од., ножі – 607 од., ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 210 од., балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 371 од., електрошокові пристрої – 9 од.

Служба судової охорони вкотре нагадує харків’янам та відвідувачам міста про правила відвідування судів та їх дотримання, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

Пресслужба територіального управління

Служби судової охорони у Харківській області