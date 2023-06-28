За $4400 хабаря судитимуть посадовця Підгайцівської сільської ради на Волині

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником одного з відділів Підгайцівської сільської ради Луцького району зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб та депутатів сільської ради щодо прийняття ними рішень про об’єднання трьох земельних ділянок в одну, а також про подальшу зміну її цільового призначення з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення.

Від посади обвинувачений відсторонений.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.

Викрито посадовця за оперативного супроводу УСБУ в області.

Пресслужба обласної прокуратури