До України екстрадували злочинця,засудженого у Словаччині
Сьогодні, 23 березня, на контрольно-пропускному пункті «Ужгород» відбулася процедура екстрадиції до України засудженого на території сусідньої держави злочинця. Українець визнаний винним у перевезенні нелегальних мігрантів на території Європейського Союзу. В Словаччині чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі.
Після відбування половини терміну, ув’язнений виявив бажання відбути залишок покарання в Україні.
До екстрадиції були залучені співробітники Сектору міжнародного поліцейського співробітництва та військовослужбовці Національної Гвардії України, силову підтримку здійснювали бійці Роти поліції особливого призначення.
Зараз екстрадованого вже доставлено до установи відбування покарань.Tweet