До України екстрадували злочинця,засудженого у Словаччині

Сьогодні, 23 березня, на контрольно-пропускному пункті «Ужгород» відбулася процедура екстрадиції до України засудженого на території сусідньої держави злочинця. Українець визнаний винним у перевезенні нелегальних мігрантів на території Європейського Союзу. В Словаччині чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі.

Після відбування половини терміну, ув’язнений виявив бажання відбути залишок покарання в Україні.

До екстрадиції були залучені співробітники Сектору міжнародного поліцейського співробітництва та військовослужбовці Національної Гвардії України, силову підтримку здійснювали бійці Роти поліції особливого призначення.

Зараз екстрадованого вже доставлено до установи відбування покарань.

Поліція Закарпатської області