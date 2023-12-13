«До вас прямує посилка»: аферисти виманюють гроші з довірливих громадян
Шахраї надсилають повідомлення на телефони від імені служб доставки, згідно з яким до людини нібито прямує посилка, але вона йде не на ту адресу, а щоб її отримати — потрібно зробити переадресацію.
У таку аферу потрапила мешканка Чортківщини. Жінка отримала повідомлення про отримання подарункової посилки. Однак, невідомий відправник просив уточнити адресу доставки та сплатити її за наданим посиланням. Жінка навіть не розібравшись у доцільності отримання подарунка, перейшла за сумнівним посиланням, ввівши конфіденційні дані картки. Результат – без подарунку в посилці та без залишку на рахунку. Шахрай заробив понад 30 тисяч гривень.
Нагадуємо прості правила, як вберегти власні кошти:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту – неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;
- сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати грошей;
- без нагальної потреби не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet