«До вас прямує посилка»: аферисти виманюють гроші з довірливих громадян

Шах­раї над­си­ла­ють по­ві­дом­лення на те­ле­фо­ни від імені служб доставки, згід­но з яким до лю­ди­ни ні­би­то пря­мує по­сил­ка, але во­на йде не на ту ад­ре­су, а щоб її от­ри­ма­ти — пот­рібно зро­би­ти пе­ре­ад­ре­са­цію.

У таку аферу потрапила мешканка Чортківщини. Жінка отримала повідомлення про отримання подарункової посилки. Однак, невідомий відправник просив уточнити адресу доставки та сплатити її за наданим посиланням. Жінка навіть не розібравшись у доцільності отримання подарунка, пе­рей­шла за сум­нівним по­си­лан­ням, ввівши конфіденційні дані картки. Результат – без подарунку в посилці та без залишку на рахунку. Шахрай заробив понад 30 тисяч гривень.

Нагадуємо прості правила, як вберегти власні кошти:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту – неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати грошей;

без нагальної потреби не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);

Відділ комунікації поліції Тернопільської області