Добровільно зайняли посади у незаконних правоохоронних органах т. зв. «л/днр» – повідомлено про підозру трьом колаборантам

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом громадянам України за фактами добровільного зайняття посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 34-річний та 55-річний мешканці Луганської обл., а також 42-річна мешканка Донецької обл., після початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну підтримали дії окупантів та надали згоду на зайняття посад у незаконних правоохоронних органах т.зв. «лднр».

Чоловіки обійняли посади «военного народной милиции» та «заместителя начальника УГИБДД» у незаконно створеному правоохоронному органі «мвд лнр».

Жінка добровільно зайняла посаду «временно исполняющего обязанности ОВСГР» у незаконно створеному правоохоронному органі «мвд днр».

За час перебування на вказаних посадах колаборанти налагодили взаємодію з окремими засобами масової інформації та використовували їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації. Брали участь у пропагандистських акціях на її підтримку, зокрема через мережу Інтернет, з метою формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності вказаних організацій.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ДВБ НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури