«Добрый» суд оставил на свободе уголовника, обокравшего пенсионерку через мобильный банк

Находясь у себя дома, житель города Северодонецк Луганской области, принимал в гости приятеля. Пообщавшись, хозяин заметил у гостя смартфон Fly, который тот взял во временное пользование у своей пожилой матери. Между делом, хозяин попросил у знакомого мобильный телефон, чтобы совершить пару звонков. Тот не отказал и дал ему воспользоваться смартфоном.

Заполучив устройство в руки, мужчина обнаружил, что на нем установлено банковское мобильное приложение Приват24. Он быстро смекнул, что при помощи этого приложения он может войти в систему даже без банковской карточки и пин-кода. Единственное, что для этого нужно – пароль.

Набрав номер горячей линии Приватбанка, злоумышленник, при помощи голосового меню подал запрос на смену пароля. Результатом этой процедуры стало то, что банк прислал новый пароль в sms. Введя эти данные, вор авторизовался в системе, после чего удалил с телефона сообщение о смене пароля.

Получив доступ к системе, он увидел, что на имя женщины выпущены 2 карты (предположительно, кредитная и пенсионная) и сколько денег находится на их счетах. Преступник решил «ковать железо, не отходя от кассы» и принялся переводить деньги с карт потерпевшей. В течение нескольких минут, чтобы не вызывать подозрений у службы безопасности банка, он перевел на свой счет 13 тысяч гривен двумя траншами, после чего вернул телефон сыну потерпевшей.

На следующий день мужчины встретились снова. Поскольку кражу денег пока никто не заметил, вор решил повторить свою аферу и, попросив телефон, снова перевел на свой счет более 3 тысяч гривен. Все украденные деньги он успешно обналичил через банкоматы Севродонецка, нанеся потерпевшей суммарный ущерб в размере 16,976 гривен.

Когда пропажа обнаружилась, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Найти преступника не составило большого труда, поскольку, руководствуясь внезапно возникшим намерением украсть то, что «плохо лежит», он не предпринял никаких мер, чтобы запутать финансовый след.

На момент вынесения приговора, подсудимый так и не возместил потерпевшей причиненный ущерб. Тем более странно, что человек таких моральных качеств, судимый ранее по статье 185 УК (кража) и получивший условный срок, после повторного совершения аналогичного преступления все равно не отправился за решетку. Несмотря на то, что по совокупности, за кражу с применением электронно-вычислительной техники, он заработал 3 года лишения свободы, суд отправил его «гулять», снова заменив тюремный срок испытательным. // internetua.com