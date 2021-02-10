Домогался и отомстил за отказ? В Днепре главврач жестоко избил молодую подчиненную (видео)

Домогательства на работе, оскорбление и… жестокое избиение под окнами собственного дома.

Шокирующая история 26-летней Анны, которую, по её словам, избил её начальник взбудоражила весь Днепр. Почему дело о избиении и домогательствах пылиться в столе отдела полиции? Почему главврачу не вручено подозрение? Ответы на эти и другие вопросы рассказали в сюжете ДніпроTV.

По окончанию обучения 26-летняя Анна устроилась на работу ортодонтом в областную стоматологию в Днепре. Необычное поведение со стороны главврача девушка заметила с самого начала. По её словам, 58 летний начальник вызывал её к себе, регулярно ругал, переводя рабочие вопросы в совершенно другую плоскость. Главврач предложил Анне отношения, на что та ответила отказом. Именно после отказа работа и жизнь девушки превратилась в настоящий Ад.

В её сторону посыпались угрозы увольнением и проблемами в семье. Не долго думая, девушка направилась в кабинет к начальнику и написала заявление об увольнении. Впрочем, просьбу об уходе долго не подписывали. Лишь много позже, — после того, как Анна пришла в поликлинику со своими родителями, — уволили. Вот только, не по собственному желанию. После этого, девушку начали преследовать. По началу обижали лишь на словах. В последний раз «встреча» закончилась дракой. Мужчина толкнул девушку, повалил на землю и принялся тягать за волосы. После на голову посыпались удары. Анна написала заявление в полицию, однако по словам её юриста, дальше пыльного стола дежурного, дело не пошло. Более того, нападавший — Виталий Шевцов написал встречное заявление.

И пока, пострадавшая теряет надежды призвать нападавшего к ответу, в дело вмешались журналисты.

Днепровская Панорама