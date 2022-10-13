Допомагає окупантам впроваджувати банківську систему РФ – у пособництві ворогу підозрюється мешканець Херсона

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Херсона під час окупації регіону почав співпрацювати з агресором, очоливши незаконно створений філіал російського банку.

На займаній посаді підозрюваний допомагає окупаційній владі впроваджувати банківську систему РФ на території Херсонської області, а також здійснювати незаконні фіскальні збори з підприємств.

Чоловік також агітував місцевих мешканців співпрацювати з ворогом, обіцяючи роботу в очолюваній ним псевдоустанові.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора