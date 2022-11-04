«Допоміг» із розлученням на ₴100 тисяч: на Житомирщині викрили шахрая

Днями слідчі Новоград-Волинського районного відділу поліції оголосили підозру у вчиненні низки ошуканств жителю Піщівської громади. Зухвалець пропонував «допомогу» в оформленні розлучення чоловікові своєї співмешканки, а отримані кошти витрачав на власний розсуд. За такі дії йому може загрожувати позбавлення волі.

Декілька місяців тому до поліції звернувся 40-річний чоловік із повідомленням про те, що його ошукали. Він розповів, що перерахував незнайомцю значну суму коштів. Невідомий телефонував до заявника та, представившись соціальним працівником, нібито надавав йому допомогу у вирішенні певних юридичних питань.

Нещодавно правоохоронці Новоград-Волинського райвідділу викрили «соцпрацівника». Ним виявився 25-річний житель Піщівської громади. Відносно цього ж чоловіка раніше було розпочато кримінальне провадження за його псевдоволонтерську діяльність.

У ході слідчих дій поліцейські встановили, що зухвалець телефонував до чоловіка своєї співмешканки упродовж літа. Кожного разу він пропонував йому послуги у вирішенні різних питань, на що заявник погоджувався. Він перераховував кошти за процес розлучення, оплату праці осіб, які нібито представляють його інтереси в суді, нотаріальні послуги, судовий збір, спроби «порішати» із відповідними органами та навіть за витрати на пальне. Загалом чоловік переказав підозрюваному близько 116 тисяч гривень, а бажаного так і не досяг.

Слідчі Новоград-Волинського районного відділу розслідують кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Днями поліцейські за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури оголосили молодику про підозру у вчиненні вказаних діянь.

Відповідно до чинного законодавства шахрайство, учинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Новоград-Волинський районний відділ поліції