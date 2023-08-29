«Допомогли» з грошовим переказом на 800 тис. доларів – у Дніпрі викрили групу шахраїв

Власникові мережі пунктів обміну валют та його двом спільникам, причетним до заволодіння грошей, повідомили підозру. Фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з прокуратурою, сімейна пара звернулася до власника обмінного пункту. Він обіцяв їм допомогти з переказом грошових коштів за кордон та навіть визначив двох осіб, які будуть займатися цим питанням.

Проте згодом, отримавши від потерпілих гроші, почали затягувати процес проведення фінансової операції. Пояснювали це вигаданими труднощами, які виникали при переказі. Насправді жодних процесів не відбувалося, зловмисники у такий спосіб намагалися відвести від себе підозру щодо їх справжніх намірів – заволодіти 800 тисячами доларів США.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей за місцями проживання фігурантів та в пунктах обміну валют. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, «чорнову» документацію та записи.

На підставі отриманих доказів власникові мережі пунктів обміну валют та його двом спільникам, які у шахрайський спосіб заволоділи 800 тис. доларів США, повідомили про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Проводяться подальші заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до шахрайської схеми.

За скоєне фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України