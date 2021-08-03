Допоможіть встановити особу причетну до злочину! (відео)

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують незнайомку, яку підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 2 серпня близько 09:35 в приміщенні магазину «Калина», що на вулиці Лучаківського. Зловмисниця викрала мобільний телефон тернополянки.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 096-258-62-60 або на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області