Допоможіть встановити особу причетну до злочину! (відео)
Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують незнайомку, яку підозрюють у крадіжці.
Подія трапилася 2 серпня близько 09:35 в приміщенні магазину «Калина», що на вулиці Лучаківського. Зловмисниця викрала мобільний телефон тернополянки.
Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 096-258-62-60 або на лінію «102».
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet