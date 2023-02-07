Правоохоронці Львівщини ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у ₴600 млн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру. Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств.

Такі підприємства надавали документальне підтвердження безтоварних фінансових операцій, які фактично не проводились.

Також через конвертцентр відмивалися кошти суб’єктів господарювання, які не були сплачені до бюджету у виді податків, через мережу пов’язаних фінансових установ.

Після цього відбувалось акумулювання та видача таких грошових коштів замовникам.

Клієнтами конвертаційного центру були суб’єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп.

Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років по рахункам 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн.

За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.

Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників групи виявлено та вилучено майже 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області та Головного слідчого управління БЕБ в Україні за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора