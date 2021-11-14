Українців попередили про кримінальну відповідальність за допомогу нелегалам

Відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

Міністр оборони Олексій Резніков попередив громадян про кримінальну відповідальність за допомогу біженцям з території Білорусі у незаконному перетині державного кордону України.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками сьогоднішньої міжвідомчої наради в Луцьку.

«Хотів би попередити тих, хто живе у п’яти областях, що межують з дружньою нам Білоруссю, тих, хто планує заробляти гроші на допомозі в перетині кордону незаконним мігрантам — це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки», — зазначив Резніков.

За його словами, відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

«Хто надаватиме таку допомогу і за гроші продаватиме країну – відповідатиме досить серйозно за законом», – наголосив міністр.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексі Данілов зауважив, що в квітні 2014 року була скасована кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону.

«Але лишилася кримінальна стаття за допомогу цим людям. Тому це буде кримінальна відповідальність», — резюмував Данілов. // УНІАН