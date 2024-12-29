«Доправосудилися»! Підозрюваний у державній зраді(!) Шуфрич продовжить «депутатську роботу»… із СІЗО?
Шевченківський районний суд за клопотанням Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, зобов’язав «уповноважених осіб» забезпечити йому виконання депутатських повноважень.
Відповідну копію ухвали суду опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Також у документі зазначено, що ухвала оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. // ГлавкомTweet