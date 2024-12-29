«Доправосудилися»! Підозрюваний у державній зраді(!) Шуфрич продовжить «депутатську роботу»… із СІЗО?

Published

Шевченківський районний суд за клопотанням Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, зобов’язав «уповноважених осіб» забезпечити йому виконання депутатських повноважень.

Відповідну копію ухвали суду опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Також у документі зазначено, що ухвала оскарженню не підлягає.

Копія ухвали

Копія ухвали. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

«Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради? Ото буде шоу», – прокоментував Гончаренко.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. // Главком

Like

Tags:

You may also like...