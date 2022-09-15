Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому держсекретарю МЗС, який віддав в безоплатну оренду приміщення міністерства. Він допустив мільйонні збитки державному бюджетові України в сумі 3,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує УНН.

«Посадовець у 2017 році уклав з підприємцем договір про організацію харчування працівників МЗС. При цьому без укладання договорів оренди безкоштовно віддав у користування підприємцю державні приміщення загальною площею 527 кв. м. для здійснення господарської діяльності», – ідеться у повідомленні.

Колишньому державному секретарю МЗС повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього держсектетаря МЗС Андрія Зайця.