Довічне позбавлення волі відстояли прокурори для вбивці молодої дівчини на Луганщині

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду залишено без змін рішення судів попередніх інстанцій стосовно мешканця міста Лисичанськ, засудженого за умисне вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду доведено, що вночі в серпні 2017 року 34-річний раніше судимий чоловік зустрів на вулиці міста незнайому дівчину. Керуючись хуліганськими мотивами, він заподіяв 20-річній перехожій низку тілесних ушкоджень та ножове поранення в голову, від чого вона померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі.

Не погоджуючись з вироком суду першої інстанції, сторона захисту подала апеляційну скаргу. Під час апеляційного перегляду справи прокурором в суді доведено законність та обґрунтованість рішення суду.

Верховний Суд підтримав позицію сторони обвинувачення та підтвердив, що виключно покарання у виді довічного позбавлення волі покарання є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці, а зібрані стороною обвинувачення докази є належними та допустимими.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури