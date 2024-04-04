Довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав зрадник, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року.

Тоді контррозвідка СБУ затримала зловмисника «по гарячих слідах». Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення росії був завербований воєнною розвідкою рф.

За даними слідства, 27 червня минулого року він отримав вороже завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання цієї вказівки агент здійснив приховану відеозйомку закладу і переслав відзнятий файл своєму російському куратору.

Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди.

Унаслідок вогневого ураження загинуло 13 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як встановило розслідування, ворожим коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Під час спілкування з оточуючими він неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди і таким чином потрапив у поле зору російської спецслужби.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України