Довічне ув’язнення житомирянину за жорстоке вбивство матері і доньки залишено в силі апеляційною інстанцією

За принципової позиції прокурорів Житомирської обласної прокуратури вирок суду першої інстанції – довічне позбавлення волі, призначене житомирянину за умисне вбивство двох осіб з особливою жорстокістю (п. п. 1,4 ч. 2 ст. 115 КК України), Житомирським апеляційним судом залишено у силі.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2022 року прокурори у суді довели вину хлопця у скоєнні особливо тяжкого злочину – подвійного вбивства матері і доньки.

Однак сторона захисту не погодилася зі справедливим вироком суду першої інстанції – довічним ув’язненням – та оскаржила покарання. Проте така скарга була відхилена.

Обставини справи. У лютому 2019 року, у Житомирі, на території приватного помешкання, виявили жорстоке вбивство господарки будинку та її 22-річної доньки.

Коли за викликом сусідів прибули правоохоронці, зловмисник ще у той час перебував на місці злочину, та, побачивши поліцію, втік і декілька днів переховувався. Невдовзі після оголошення у розшук його затримали та відразу взяли під варту.

Установлено, що парубок вчинив жорстоку розправу після того, як дівчина припинила з ним стосунки та мала намір виїхати з міста (до матеріалів слідства було долучено його щоденник, де він викладав свої «плани» та міркування про помсту).

Того рокового дня прийшов до будинку вранці, близько 08.00 год, та зустрівши на подвір’ї матір дівчини, забив жінку завчасно приготовленим цвяходером. Почувши крики про допомогу, дівчина також вибігла з хати та відразу потрапила під удари цвяходера. Поранену потерпілу вбивця заніс до хати, де вже ножем завдав десяток смертельних ударів. Аби приховати сліди злочину, будинок замкнув, а тіло жінки прикрив у дворі шифером.

На суді у скоєному не розкаявся, свою вину не визнав.

Вирок винесено на підставі наданих прокурорами беззаперечних доказів і висновків низки судових експертиз (імунологічної, молекулярно-генетичної).

Обвинуваченому призначено найсуворіше, передбачене кримінальною статтею покарання за скоєння жорстокого подвійного вбивства, справедливість і законність якого підтверджено в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури