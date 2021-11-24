ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю

До охорони кордону залучили поліцію і Національну гвардію.

Україна з 23 листопада почала спеціальну прикордонну операцію «Полісся» для недопущення міграційної кризи на межі з Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», — заявив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Головне завдання операції – не дозволити нелегальним мігрантам перейти державний кордон в Україну. Для цього буде збільшено прикордонні наряди, а для охорони кордону будуть використовувати авіацію, безпілотні літальні апарати і технічні засоби спостереження.

Передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону з одночасним збільшенням кількості людей на можливих напрямках прориву кордону. На прикордонних дорогах з’являться контрольні пости.

Операція координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Нагадаємо, що Україна побоюється напливу мігрантів з Іраку та країн Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі в надії потрапити у Євросоюз. Зараз вони в основному знаходяться біля кордону з Польщею. // LB.ua