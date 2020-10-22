ДТП із 4 загиблими – водій «Mercedes» постане перед судом

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування за фактом ДТП, що сталася у липні 2020 року та в наслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Як повідомлялося, водій автомобіля «Mercedes-Benz GL 250D», перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку с. Козин. Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль «Hyundai Tucson».

Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі «Hyundai Tucson». Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Водія «Mercedes-Benz GL 250D» було затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту без визначення розміру застави.

У ході розслідування проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, за результатами яких зібрано достатньо доказів для завершення досудового розслідування.

Обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві.

Київська міська прокуратура