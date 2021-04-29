0,5 кг білого порошку у пасажира та рослинна речовина у водія з ознаками сп’яніння – результат зупинки порушників ПДР

В селі Софіївська Борщагівка інспектори зупинили автомобіль Subaru, оскільки під час руху в темну пору доби задній номерний знак не підсвічувався.

Під час спілкування 27-річний водій помітно нервував, тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку. Як результат, у кишені керманича виявили zip-пакет із подрібненою речовиною рослинного походження.

Також, оскільки водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, інспектори запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі, проте чоловік відмовився.

В салоні авто був ще пасажир. Оцінивши всю ситуацію та поведінку 28-річного пасажира патрульні прийняли рішення провести також поверхневу перевірку. І не дарма — у сумці чоловіка поліцейські виявили близько 500 грамів порошкоподібної речовини, ймовірно, амфетаміну.

Пояснити що це та звідки ця речовина з’явилась чоловік не зміг, адже постійно плутався у своїх словах. // Вартові еспресо