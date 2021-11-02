ДТП на Одещині з двома загиблими – судитимуть водія

Ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одеси за фактом вчинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дитина та жінка (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у липні 2021 року у вечірній час водій, керуючи власним технічно справним легковим автомобілем, рухався по автодорозі «Одеса-Рені» біля с. Козацьке Білгород-Дністровського району в напрямку Одеси зі швидкістю понад 100 км/год, перевищуючи максимально допустиму. Незважаючи на перетин шумових смуг, що привертають увагу водія щодо наближення до нерегульованого пішохідного переходу, та на транспортний засіб, який зупинився перед цим переходом на правій смузі проїзної частини, обвинувачений не зменшив швидкість руху автомобіля та здійснив наїзд на трьох пішоходів, які перетинали дорогу по «зебрі».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 7-річний хлопчик та його 36-річна тітка загинули, а 29-річна матір дитини отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури