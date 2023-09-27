Судитимуть жителя Первомайська на Миколаївщині, який вбив знайомого пляшкою від шампанського

Прокурором Первомайської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного мешканця м. Первомайськ за фактом умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 6 червня 2023 року між підозрюваним та 46-річним потерпілим на березі р. Синюха Первомайського району під час розпиття спиртних напоїв відбувся конфлікт, у ході якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів пустою пляшкою від шампанського та ногами по тулубу та голові, спричинивши тим самим тілесні ушкодження у вигляді травматичного субарахноїдального крововиливу, перелому кісток черепу, розриву печінки.

Отримані тілесні ушкодження виявились несумісними з життям та чоловік помер на місці.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура