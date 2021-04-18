На Дніпропетровщині гості під час застілля жорстоко побили односельця

Нападники нанесли потерпілому численні удари по голові та тулубу, після чого розійшлися по домівках.

14 квітня до поліції від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення госпіталізований 35-річний житель одного із селищ Кам’янського району.

Поліцейські встановили, що 13 квітня близько 23:00, за місцем мешкання потерпілого, компанія чоловіків вживала алкогольні напої. Під час розмови між ним та гостями виникла сварка, під час якої 35-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Після бійки всі чоловіки розійшлися по своїм домівкам. Наступного дня у потерпілого погіршився стан самопочуття і його госпіталізували до лікарні.

Поліцейські відділення № 6 (Кринички) Кам’янського РУП затримали зловмисників. Ними виявилися 24- та 31-річні односельці потерпілого.

Чоловіки були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою в Дніпропетровській області їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції