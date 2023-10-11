До 7 років ув’язнення засуджено жительку Івано-Франківська за вбивство співмешканця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури 53-річну місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві співмешканця (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком суду жінці призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у листопаді 2021 року під час розпивання спиртного між співмешканцями виник конфлікт в ході якого жінка вирішила позбавити життя чоловіка. Вона схопила кухонний ніж та завдала ним удар у грудну клітку.

Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура