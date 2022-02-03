Підробили та поставили уживані запчастини до вагонів під виглядом нових – підозрюється директор підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Попаснянського відділу Лисичанської окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

За даними слідства, директор підприємства, що здійснює діяльність з ремонту запчастин до залізничних транспорту уклав договір з іншим підприємством на поставку нових комплектуючих до вантажних вагонів виробництва ТОВ «Укртранспневматика».

Отримавши від підприємства-покупця попередню оплату у повному обсязі за майбутню поставку, директор та інші працівники вирішили об’єднатися та заволодіти грошовими коштами покупця.

Внаслідок реалізації зловмисного плану товариство отримало не новий товар, а запчастини, які вже були у використанні, під виглядом нових. Внаслідок цього йому спричинено збитки у розмірі більш ніж 800 тисяч гривень.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вказаний злочин підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Попаснянського відділу

Лисичанської окружної прокуратури Луганської області)