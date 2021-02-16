26-річну глухівчанку, яка зарізала співмешканця, взяли під варту

За клопотанням Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури 26-річній жінці, яка позбавила життя співмешканця, рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Мова йде про подію, що сталась 12 лютого 2021 року в м. Глухів.

Цивільне подружжя увечері вживало спиртні напої. Будучи добряче напідпитку, чоловік нібито почав хапати співмешканку за руки та штовхати її. Жінка схопила ніж та вдарила ним співмешканця в груди. Від отриманої травми 35-річний чоловік помер на місці події.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. // Сумські дебати