Мешканця Дружківки взято під варту за вчинення розбійного нападу та вбивство жінки

За клопотанням Краматорської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 36-річному мешканцю м. Дружківки, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів та розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2021 року чоловік, раніше судимий за розбійний напад, прийшов до будинку 60-річної мешканки м. Краматорська. Оскільки він нещодавно допомагав їй з ремонтом, господиня впустила його до оселі.

Зловмисник двічі вдарив пенсіонерку молотком по спині, а коли вона впала, прив’язав шнуром та еластичним бинтом за ноги і шию до стільця, зробивши так звану ковзну петлю, і вимагав віддати грошові кошти.

У подальшому нападник забрав з будинку заощадження господині у сумі 7 000 грн, близько 20 кг кольорового металу та з місця злочину зник. Смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Наразі проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії, перевіряється причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території регіону.

Доосудове розслідування триває.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури