Викрито хакерське угрупування, яке втручалось у роботу електронної навчальної системи вінницьких вишів

6 листопада слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області спільно із співробітниками Служби Безпеки України провели обшук у одного з учасників угруповання. Вилучено комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, слідством поліції спільно кіберфахівцями Служби безпеки України припинено злочинну діяльність зловмисників, які незаконно втрутились у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінниччини. Таким чином правопорушники отримали доступ до екзаменаційних тестів, відповіді на які в подальшому продавали студентам цих вишів.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) у одного з учасників групи слідчі провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також, sim-карти операторів стільникового зв’язку банківські платіжні картки, на які надходили гроші від оборудок.

За попередньою інформацією, зловмисники здійснювали DDoS-атаки на офіційні сайти навчальних закладів та отримували доступ до файлів, які містять, відповіді на екзаменаційні тести. Цю інформацію зловмисники в подальшому реалізовували студентам за грошову винагороду.

За такий злочин передбачено покарання — до 6 років позбавлення волі

Відділ комунікації поліції Вінницької області